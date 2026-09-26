एशियन गेम्स MMA में मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनीं सुचिका, गुरुग्राम में ढोल-नगाड़ों से स्वागत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जापान में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली सुचिका तारियाल हुड्डा का शुक्रवार को नेहरू स्टेडियम में ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया।

गुरुद्वारा रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला के पास से सुचिका को गाड़ी की छत पर बैठाकर स्वागत यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा नेहरू स्टेडियम पहुंची, जहां खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेलप्रेमियों ने उनका अभिनंदन किया।

सुचिका ने 21 सितंबर को 60 किलोग्राम भार वर्ग की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (एमएमए) स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के लिए इतिहास रचा है।

वह एशियाई खेलों की एमएमए स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी हैं। गुरुग्राम खेल विभाग में जूनियर जूडो प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत सुचिका की इस उपलब्धि पर खेल जगत में खुशी का माहौल है।

ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत

स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्थानीय विधायक व हरियाणा ओलिंपिक संघ के उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने सुचिका को एक लाख रुपये देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2036 में भारत में ओलिंपिक खेलों का आयोजन कराना है।