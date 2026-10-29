'सोहना में जाम बना जंजाल, बेहाल हुए लोग', विधायक तेजपाल तंवर ने संभाल मोर्चा; तैयार किया ये प्लान

आदित्य राज, सोहना। दीवाली पर सोहना में लोगों को जाम से जूझना न पड़े, इसके लिए विधायक तेजपाल तंवर ने बुधवार को पुलिस और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के साथ यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

सोहना-गुरुग्राम एलिवेटेड रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण कर जाम की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने यातायात सुचारु रखने के लिए प्रमुख रास्तों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती और जरूरी सुधारों के लिए रोडमैप तैयार करने का भरोसा दिया।

रखी गई बदहाल यातायात व्यवस्था की समस्या विधायक ने दमदमा मोड़, बालूदा रोड, चिल्ड प्वाइंट, अंबेडकर चौक और पहाड़ी रास्ते पर तिकोना पार्क सहित उन स्थानों का निरीक्षण किया, जहां अक्सर जाम लगता है। दो दिन पहले पर्यटक स्थल पर आयोजित बैठक में शहर के लोगों ने विधायक के सामने बदहाल यातायात व्यवस्था की समस्या रखी थी।