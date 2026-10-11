सतपाल पटवारी दूसरी बार बने गुरुग्राम पटवारी संघ के जिला प्रधान

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। पटवार घर के प्रांगण में पटवारियों और कानूनगो की आम सभा आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रधान और जिला कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा हुई।

उपस्थित सदस्यों ने बताया कि पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद सभी की सहमति से नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया।

सतपाल पटवारी को जिला प्रधान चुना गया

आम सभा में सतपाल पटवारी को सर्वसम्मति से जिला प्रधान चुना गया। मनोज कुमार कानूनगो को वरिष्ठ उपप्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित प्रधान और वरिष्ठ उपप्रधान ने सदस्यों की सहमति से कार्यकारिणी का गठन किया।