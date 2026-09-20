102 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव अरोड़ा पर PMLA कोर्ट की मुहर, दो नवंबर को पेशी

महावीर यादव, बादशाहपुर। पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है।

अदालत ने संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 सहपठित धारा 70 के तहत प्रथमदृष्टया मामला पाया है। दोनों को दो नवंबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सुरा ने यह आदेश सुनाया।

वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उनके साथ विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और जांच अधिकारी पवन कुमार यादव मौजूद रहे। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता अर्जुन दीवान ने पैरवी की।

ईडी ने 9 मई को संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर तलाशी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसी रात करीब 11:20 बजे विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने हिरासत की मांग की थी। जिस पर अदालत ने सात दिन की ईडी हिरासत मंजूर की थी।