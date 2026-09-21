PG से वेबसाइट-WhatsApp के जरिए देह व्यापार के कस्टमर तलाशते थे पति-पत्नी, किसके संरक्षण में चल रहा था नेटवर्क?

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पेइंग गेस्ट (पीजी) और शहर के अन्य हिस्सों में संगठित तरीके से देह व्यापार का नेटवर्क चलाने वाले गिद्ध रूपी दंपती को गुरुग्राम पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस मानव तस्करी (Human Trafficking) और ऑनलाइन देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क की परतें खंगालेगी।

लड़की कबूली- जबरन देह व्यापार में धकेला शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एक नाबालिग लड़की को करीब डेढ़ साल पहले काम दिलाने के बहाने एक एजेंसी गुरुग्राम लाई थी, जिसे आरोपी दंपती को बेच दिया गया। आरोप है कि दंपती ने नाबालिग को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेला।

किराये के पीजी से ऑनलाइन संचालित होता था नेटवर्क आरोपी दंपती की पहचान मूल रूप से भरतपुर (राजस्थान) निवासी साहिल और उसकी पत्नी रानी के रूप में हुई है। वे पिछले कई सालों से गुरुग्राम के हरि नगर स्थित अपने मकान में रह रहे थे और वहीं से ऑनलाइन माध्यम से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते थे।

आरोपियों ने सेक्टर-38 के प्लॉट नंबर 27 में स्थित एक पीजी को किराये पर लिया हुआ था। इस पीजी के संचालन और रिसेप्शनिस्ट के काम के लिए भरतपुर निवासी जगजीत और सूरज को तैनात किया गया था। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

8 महिलाओं समेत 21 लोग गिरफ्तार शुक्रवार रात हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन ऊषा प्रियदर्शी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर सफायर मॉल स्थित 18 स्पा सेंटरों में छापेमारी की थी। वहां मौजूद 30 महिलाओं में से एक ने पूछताछ के दौरान जबरन देह व्यापार कराए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर महिला आयोग और पुलिस ने शनिवार रात सेक्टर-38 स्थित पीजी पर छापेमारी कर 8 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया।