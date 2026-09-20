गुरुग्राम सेक्टर-38 में रोडरेज, आमने-सामने से कई बार भिड़ीं कारें; युवक पर गाड़ी चढ़ाने का VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक के बाद एक कार चालकों द्वारा गुंडागर्दी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर-38 मार्केट का है। रोडरेज की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई।

मामूली साइड लेने के विवाद में दो कार वालों ने बीच मार्केट में जमकर गुंडागर्दी की। बलेनो और हुंडई औरा दोनों ने एक-दूसरे को कई बार जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान बलेनो चालक ने औरा सवार युवक को कुचलने का भी प्रयास किया।

आमने-सामने भिड़ीं दोनों कारें प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफी देर तक दोनों गाड़ियां एक-दूसरे को टक्कर मारती रहीं। यह पूरी घटना मार्केट में मौजूद लोगों के सामने हुई, जिससे वहां अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

इसमें दो कार आमने सामने दिख रही हैं। पहले बलेनो चालक ने औरा को टक्कर मारी। औरा कार में बैठे युवक को जब लगा कि सामने वाला जानबूझकर उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह आरोपी को रोकने के लिए कार से नीचे उतरा।

जैसे ही वह बाहर आया, बलेनो के चालक ने कार की दिशा उसकी तरफ मोड़ दी और तेजी से एक्सीलेटर दबाकर उसे कुचलने की नियत से आगे बढ़ा दिया। गनीमत रही कि पीड़ित युवक ने फुर्ती दिखाते हुए बगल में छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई।

इसके बाद औरा ड्राइवर ने भी बलेनो को दो बार टक्कर मारी। यह सिलसिला दोनों कारों के बीच कई बार चला। औरा सवार युवक ने बलेनो पर पत्थर भी मारे। युवक को कुचलने की कोशिश पुलिस के पहुंचने से पहले भागे आरोपी मार्केट की पार्किंग के बीचों-बीच हो रही इस खतरनाक वारदात को देखकर दुकानदार और राहगीर सन्न रह गए। लोगों ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।