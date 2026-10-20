नीतू हत्याकांड: जमीन का सौदा कैंसिल करना पड़ा भारी! जेठ ने सुपारी देकर करवाई थी हत्या, 2 और आरोपी अरेस्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सोहना के दौला गांव में 35 वर्षीय महिला नीतू की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार रात रुड़की से दो और आरोपितों अनुज और अविनाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को दोनों घर में घुसे थे और गला दबाकर नीतू की हत्या कर दी थी।



इस मामले में पुलिस ने साजिशकर्ता महिला के जेठ संदीप को रविवार रात को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, संदीप ने रुड़की से सुपारी देकर अनुज और अविनाश को बुलाया था। हत्या की साजिश करीब एक महीने से रची जा रही थी।

पुलिस ने संदीप, अनुज और अविनाश को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। साजिशकर्ता संदीप ने जमीन बेचने के विवाद में महिला की हत्या की साजिश रची। बताया जाता है कि संदीप ने कुछ महीनों पहले महिला के पति प्रशांत की छह कनाल जमीन बेचने का सौदा कराया था और 20 लाख रुपये भी एग्रीमेंट के तौर पर दिए गए थे। लेकिन महिला ने एग्रीमेंट कैसिल कर रुपये वापस कर दिए थे। इसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया।

सुबह आठ बजे मजार पर पहुंचे थे हत्यारोपित पूछताछ में पता चला कि घटना वाले दिन सुबह आठ बजे दोनों हत्यारोपित पीर बाबा की मजार पर पहुंचे। संदीप (संदीप महिला के पति प्रशांत के ताऊ का बेटा) दोनों को घर तक बाइक से लेकर आया था। दोनों को घर के पास छोड़कर वह चला गया और फिर दोबारा अपने बेटे को स्कूल से लेकर पहुंचा, तब तक आरोपितों ने महिला की हत्या कर दी थी।