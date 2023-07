गुरुग्राम में रुक-रुक कर हो रही वर्षा से कई क्षेत्रों में जलभराव भी हाे गया जिससे लोगाें को परेशानी हुई। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर में सर्विस लेन पर वर्षा का पानी भर गया। इसके अलावा इफको चौक पर भी जलभराव हुआ। दिल्ली और जयपुर रूट के यात्री इफको चौक से बसों और कैब में सफर करते हैं। वर्षा होने के बाद यात्रियों के खड़े रहने की भी जगह नहीं बची।

गुरुग्राम में लगातार मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जलभराव से लोग परेशान

गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। बीते तीन दिनों से गुरुग्राम में रुक-रुक कर हो रही वर्षा से शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव भी हाे गया, जिससे लोगाें को परेशानी हुई। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर में सर्विस लेन पर वर्षा का पानी भर गया। इसके अलावा इफको चौक पर भी जलभराव हुआ। दिल्ली और जयपुर रूट के यात्री इफको चौक से बसों और कैब में सफर करते हैं। वर्षा होने के बाद यात्रियों के खड़े रहने की भी जगह नहीं बची। इन इलाकों में भी भरा पानी इफको चौक एलिवेटिड फ्लाईओवर पर भी वर्षा का पानी भर गया। न्यू कालोनी, शिवाजी नगर, शांति नगर, सेक्टर 31 में पेट्रोल पंप के समीप तथा मुख्य सड़क, फव्वारा चौक, अनाजमंडी, बस स्टैंड के सामने, सब्जी मंडी, अस्पताल रोड, सोहना- पलवल रोड, शहर की फ्रेंड्स कालोनी, शिव कालोनी, सेक्टर 38, 39, 40, 45 और 46 की सड़कें भी जलमग्न हो गई। सुभाष चौक पर जलभराव के अंदर से वाहन गुजरते नजर आए। सेक्टर दस ए में सीवर हो रहे ओवरफ्लो सेक्टर दस ए में मकान नंबर 800 से 950 तक लगभग 300 परिवार गलियों, सड़कों पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या से परेशान हैं। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय निवासी पवन यादव ने बताया कि दुर्गंध और गंदगी के कारण यहां पर रहना भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर निगम में शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वर्षा होने के बाद से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मानसून आने के बाद लग रहे टेंडर गुरुग्राम नगर निगम मानसून आने के बाद नालों और सीवर सफाई के टेंडर लगा रहा है। ज्यादातर जगहों पर नालों में गाद और कचरा जमा है और सफाई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके कारण सड़कों पर और रिहायशी क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है।

