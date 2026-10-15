गुरुग्राम में वर्षा के बावजूद नवरात्र में उमड़ी भक्तों की भीड़, शीतला माता मंदिर में विशेष उत्साह

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। वर्षा की बूंदें भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा सकीं। शारदीय नवरात्र में देवी दर्शन के लिए गुरुवार को श्री शीतला माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी।

कतारों में लगकर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर मां के जयकारों, घंट-घड़ियाल की ध्वनि और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भक्तिमय बना रहा। भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई।

मूल गर्भगृह में लौटेंगी मां शीतला नवरात्र के पांचवें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा-अर्चना की गई। मंदिर में भोर पहर मंगला आरती के साथ दर्शन शुरू हुए। व्रती महिलाओं ने मां को सोलह श्रृंगार की सामग्री और मिष्ठान अर्पित किए।

कई श्रद्धालुओं ने बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए। नवरात्र शुरू होने के बाद से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें लग रही हैं। जिले के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।