मानेसर में नगर निगम की कार्रवाई, अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं, कब्जाधरियों पर गिरी गाज

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम की प्रवर्तन शाखा द्वारा बुधवार को गांव सिकंदरपुर बढ़ा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया।

टीम ने सरकारी रास्ते पर किए गए 25 से अधिक अवैध कब्जों को हटाकर करीब एक किलोमीटर लंबे रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया।

अतिक्रमण से परेशान थे लोग

यह पूरी कार्रवाई पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सरकारी रास्ते पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से चारदीवारी, पक्के निर्माण, दुकान बनाकर कब्जा किया हुआ था, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।