गंगा एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 20 से अधिक लोग घायल, दीपावली पर हरियाणा से बिहार जा रहे थे यात्री

जागरण संवाददाता, संभल। दीपावली पर घर लौट रहे लोगों की खुशियां उस समय चीख-पुकार में बदल गईं, जब गंगा एक्सप्रेसवे पर पवांसा के पास यात्रियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। बस में करीब 150 लोग सवार थे। घायलों को मौके से निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हरियाणा से बिहार जा रहे थे करीब 150 यात्री, दीपावली पर घर लौटते समय हादसा बस हरियाणा के आंवला से बिहार के दरभंगा जिले जा रही थी। इसमें सवार अधिकांश लोग हरियाणा में मजदूरी करते हैं और दीपावली का त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे थे। यात्रियों के मुताबिक, चालक नशे की हालत में था, जिसके कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई। घायलों को उपचार दिलाया जा रहा है।