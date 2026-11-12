30 करोड़ की लागत से स्वच्छ पेयजल टैंक परियोजना को मिली मंजूरी, मानेसर के हजारों लोगों को बड़ी राहत

गोविन्द फलस्वाल, मानेसर (गुरुग्राम)। गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ी परियोजना को गुरुवार को हरी झंडी मिली है।

नगर निगम के वार्ड छह के अंतर्गत आने वाले गांव भांगरौला में 30 करोड़, 87 लाख 20 हजार रुपये की लागत से स्वच्छ पेयजल टैंक (क्लियर वाटर रिजर्वायर) बनाया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की तरफ से इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी है।

इस टैंक के निर्माण से क्षेत्र में पीने के पानी स्टोरेज और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। परियोजना पूरी होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत हो जाएगी। शुरू की जाएगी टेंडर प्रक्रिया नगर निगम मानेसर की ओर से इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को निदेशालय भेजा गया था। मंजूरी मिलने के बाद इंजीनियरिंग शाखा द्वारा आगे कार्य किया जाएगा और टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नगर निगम क्षेत्र में गिरता भूजल स्तर बड़ी समस्या बनी हुई थी। इस टैंक के बनाए जाने के बाद यहां नहरी आधारित पानी मिलने की उम्मीद जग गई है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने परियोजना को मंजूरी देते हुए कई शर्तें भी निर्धारित की हैं।

इसके अनुसार, नगर निगम को टेंडर आमंत्रित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगम की इंजीनियरिंग शाखा की ओर से तकनीकी स्वीकृति और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

जीएमडीए की मास्टर लाइन से मिलेगा पानी नगर निगम क्षेत्र के गांवों में पानी सप्लाई के लिए नगर निगम द्वारा गांवों के अंदर आंतरिक नेटवर्क तैयार किया गया है। टैंक बनने के बाद जीएमडीए की मास्टर लाइन से 15 एमएलडी पानी लिया जाएगा।