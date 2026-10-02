मानेसर नगर निगम की बड़ी पहल, फाजलवास गांव में 9.74 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम

जागरण संवाददाता, मानेसर (गुरुग्राम)। मानेसर नगर निगम के वार्ड 9 के गांव फाजलवास में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खेल सुविधा विकसित होने जा रही है।

मानेसर नगर निगम करीब 9 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से यहां आधुनिक इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराएगा। स्टेडियम में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर प्रशिक्षण का अवसर मिल सकेगा।

स्टेडियम निर्माण को लेकर नगर निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इसके निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। स्टेडियम निर्माण को नगर निगम की वित्त एवं संविदा समिति की मंजूरी मिल चुकी है। अभी जाना पड़ता है मानेसर से बाहर निर्माण पूरा होने के बाद यहां विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा मिलने के साथ बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकेंगी। अभी खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण के लिए मानेसर से बाहर जाना पड़ता है।