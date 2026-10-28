मानेसर साइबर पुलिस ने पकड़ा बैंक खाते उपलब्ध कराने वाला ठग, लाखों की धोखाधड़ी का खुलासा

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। पर्सनल लोन देने के नाम पर मानेसर के रहने वाले एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में मानेसर साइबर पुलिस ने एक आरोपित को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इसकी पहचान दिल्ली के शाहदरा के न्यू संजय अमर कॉलोनी निवासी सचिन के रूप में की गई।

मामले में पांच अक्टूबर को पीड़ित ने केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसके पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने पर्सनल लोन का ऑफर दिया था और इसके पास एक लिंक भेजा।

लिंक पर क्लिक करने पर इसके बैंक खाते से एक लाख पांच हजार रुपये की राशि कट गई। मामले में पकड़े गए आरोपित से पूछताछ में पता चला कि ठगी गई राशि के रुपये जिस बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे।