वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव पर बोले सपा सांसद वीरेंद्र सिंह - 'जनता कोई समझौता नहीं करती, हिसाब करती है'

जागरण संवाददाता, वाराणसी: वाराणसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। मतगणना स्थल के बाहर मुस्तैदी से पहरा दे रहे समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता अब किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करती, बल्कि चुनावों में अपना पूरा हिसाब करती है।

जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकारा सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा की नीतियों और कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश और देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों मतगणना के दौरान हर राउंड की आधिकारिक जानकारी उचित समय पर सार्वजनिक नहीं की जा रही है, जिससे पारदर्शिता पर संदेह पैदा होता है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि वाराणसी खंड की दूसरी सीट भी समाजवादी पार्टी ही जीत रही है और जनता का रुझान पूरी तरह से बदलाव की ओर है।

वायु सेना के एयर शो पर साधा निशाना वाराणसी में हाल ही में आयोजित एयर शो पर तंज कसते हुए सांसद वीरेंद्र सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "हमने पहले ही कहा था कि यह कोई एयर शो नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक 'मोदी शो' है। हमारे स्वाभिमान, शौर्य और सम्मान के प्रतीक भारतीय वायु सेना के नाम पर इस प्रकार का सर्कस कराया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।"