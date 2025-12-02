Language
    अंगीठी में सिर गिरने से बंगाल के युवक की दर्दनाक मौत, हादसा या प्रेमिका से झगड़ा बना हत्या की वजह?

    By Vinay Trivedi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक दुखद घटना में, बंगाल के एक 21 वर्षीय युवक की शराब के नशे में अंगीठी पर गिरने से मौत हो गई। पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है, लेकिन मृतक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सदर थाना क्षेत्र के मालिबू टाउन के पीछे ईडब्ल्यूएस कमरे में किराए पर रहने वाले बंगाल मूल के एक युवक की सोमवार देर रात कोयले की अंगीठी पर गिरने से मौत हो गई। युवक शराब के नशे में सोया था।

    उसका आधा शरीर बेड पर था, जबकि सिर का एक हिस्सा अंगीठी पर जला हुआ पाया गया। सदर थाना पुलिस ने इस घटना को हादसा बताया है। वहीं युवक के मामा ने किसी साजिश की आशंका जताई है। मामा ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत भी नहीं ले रही।

    मृत युवक की पहचान बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के उड़ी पुखरू गांव के रहने वाले 21 वर्षीय मंजूर आलम के रूप में की गई। युवक के मामा रिजाउल करीम के मुताबिक वह और मंजूर आसपास ही कमरे में रहते थे। मंजूर गुरुग्राम में करीब चार साल से रह रहे थे और डिलीवरी ब्वाय का काम करते थे।

    मामा ने बताया कि सोमवार रात करीब 11 बजे मंजूर के साथ खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में गए थे। वहां मंजूर के दो दोस्त पहले से ही मौजूद थे। रिजाउल के जाने के बाद मंजूर, उनके दोस्त अमन व एक अन्य ने शराब पी। रात में अन्य दोस्त तो घर चला गया।

    वहीं अमन रात में मंजूर के साथ ही सोया था। सुबह पांच बजे अमन ने रिजाउल को फोन किया और बताया कि मंजूर अंगीठी पर गिरने से जल गए हैं। इसके बाद पुलिस काे सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और दोनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    मामले के जांचकर्ता एएसआई मंजीत कुमार ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि मंजूर ने दोस्तों के साथ कमरे पर ड्रिंक की थी। देर रात सोते समय वह बेड से नीचे अंगीठी के ऊपर गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    मामा ने कहा-युवती से था अफेयर, साजिश की आशंका

    मामा रिजाउल ने युवक की मौत पर किसी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मंजूर का एक युवती से अफेयर था। तीन दिन पहले ही युवती और मंजूर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उन्होंने इसको लेकर साजिश की आशंका जताई है।

    मामा ने पुलिस को बताया कि मंजूर अपने माता-पिता का एकमात्र सहारा थे, जो गांव में रहते हैं। पुलिस ने घटना को फिलहाल दुर्घटना मानते हुए मामा और दोस्त से पूछताछ के बाद मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

