गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर खराब खड़े ट्रक से भिड़ा कैंटर, ड्राइवर सहित दो लोगों की मौत

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। फरुखनगर थाना क्षेत्र के केएमपी एक्सप्रेसवे पर झुंडसराय के पास मंगलवार रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहा तेज रफ्तार कैंटर भिड़ गया। हादसे में कैंटर चालक और सहचालक की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। आरोपित ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।



मृतकों की पहचान मूल रूप से मथुरा जिले के कहरेला गांव निवासी विशाल और भोजपुर के नवादा आरा गांव निवासी कृष कुमार के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार विशाल इस समय फरीदाबाद के कल्याणपुर झुग्गी और कृष चाचा चौक पर रहते थे। बताया जाता है कि विशाल कैंटर चला रहा था, जबकि कृष कुमार उसके साथ सहचालक के रूप में मौजूद था।

कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गया पलवल से कुंडली की तरफ जाते समय झुंडसराय के पास इनका कैंटर सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।