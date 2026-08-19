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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, खड़े टैंकर से टकराई बाइकें; दो युवकों की मौत

By ashutosh gupta Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:49 PM (IST)

गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर खड़े मदर डेयरी टैंकर से बाइक टकराने से दो युवकों की मौत हो गई।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर खड़े टैंकर से बाइक टकराई।

  2. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

  3. दो अन्य घायल, गुरुग्राम के निवासी थे मृतक।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र के यूपी गेट के पास दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में पीछे से बाइक जा घुसी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 6.00 बजे मेरठ की तरफ से दिल्ली की ओर दो बाइकों पर सवार होकर चार युवक जा रहे थे।

इसी दौरान ये दोनों बाइकें डीएमई पर खड़े मदर डेयरी के टैंकर में पीछे से जा टकराईं। इस टक्कर से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एक शख्स की नहीं हो सकी पहचान

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मृतकों की पहचान प्रिंस कुमार पुत्र आमोद चौरसिया निवासी पालम विहार गुरुग्राम व कृष्ण पुत्र सूरज निवासी तुड़ाहेड़ा गुरुग्राम के रूप में हुई है।

इनका एक घायल साथी गुरुग्राम का ही रहने वाला आकाश है, चौथे के बारे में जानकारी की जा रही है।