'ऑपरेशन सफेद सागर' के योद्धा पर हमला करने वाले को बेल, पार्किंग विवाद में लोहे की रॉड से किया था वार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर में टीम का हिस्सा रहे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपित दीपक मावी को मंगलवार को जमानत मिल गई।

सेक्टर-65 थाना पुलिस ने बताया कि आरोपित को डीसीपी साउथ के समक्ष पेश किया गया था, वहां से उसे अर्नेश कुमार के तहत जमानत दी गई।

सेक्टर-61 निवासी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ने शिकायत में बताया था कि वह 10 सितंबर की रात करीब आठ बजे अपने परिवार के साथ मैग्नम ग्लोबल पार्क स्थित गोंजो रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे।

कार पार्किंग के लिए ढूंढ रहे थे जगह तभी...

परिवार को ड्रॉप करने के बाद वह कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढने लगे। आरोप है कि पार्किंग स्टाफ ने उन्हें बेसमेंट और मल्टीलेवल पार्किंग में अलग-अलग जगह भेजा और अंत में कार पार्क करने से मना कर दिया।