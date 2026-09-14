'मैं खून से लथपथ हो गया', गुरुग्राम में पार्किंग स्टाफ ने 'ऑपरेशन सफेद सागर' के पूर्व सैनिक पर किया जानलेवा हमला

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम के मैग्नम ग्लोबल पार्क में पार्किंग अटेंडेंट द्वारा लोहे की रॉड से हमला किए जाने के बाद कारगिल युद्ध के एक योद्धा (रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन) गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई है और हाथ की हड्डी टूट गई है।

पीड़ित ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) ने पुलिस शिकायत में आरोप लगाया है कि अटेंडेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। 'ऑपरेशन सफेद सागर' टीम में रहे इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर मदद न करने और अस्पताल पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का भी आरोप लगाया है। वर्ष 1999 में भारतीय वायुसेना के 'ऑपरेशन सफेद सागर' टीम का हिस्सा रहे गुप्ता गुरुवार की रात मैग्नम ग्लोबल पार्क स्थित गोंजो रेस्टोरेंट में अपने परिवार के साथ डिनर के लिए गए थे।

अपनी शिकायत में गुप्ता ने बताया कि रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने परिवार को रेस्टोरेंट के पास उतारा और कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढने लगे। लेकिन पार्किंग स्टाफ उन्हें अलग-अलग जगह वैले, बेसमेंट और मल्टीलेवल पार्किंग भटकाता रहा और आखिरकार कार पार्क करने से मना कर दिया।

खून से लथपथ हो गए इसी दौरान, जब उन्होंने अपनी कार को रिवर्स करने की कोशिश की, तो एक पार्किंग अटेंडेंट ने कार का शीशा तोड़ने की नीयत से विंडशील्ड पर हमला कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि "जब मैं कार से बाहर निकला और विरोध किया, तो अटेंडेंट लोहे की रॉड ले आया और उसने मुझ पर दो बार हमला किया, एक बार मेरे हाथ पर और फिर मेरे सिर पर। मैं खून से लथपथ हो गया था।"

जान से मारने की धमकियां भी दीं

उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद न तो सुरक्षाकर्मियों और न ही अन्य पार्किंग कर्मचारियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन पर भी फोन किया, लेकिन आधे घंटे तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार एक शेफ ने बीच-बचाव किया, जिससे उनकी जान बच सकी।

बचाव करने तक का मौका नहीं सिर और कोहनी में गंभीर चोटें आने के कारण उन्हें एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी कोहनी की हड्डी को प्लेट्स के जरिए जोड़ने के लिए सर्जरी की गई। उन्होंने कहा कि यह हमला अचानक और बिना किसी उकसावे के किया गया था। मुझे अपना बचाव करने तक का मौका नहीं मिला।