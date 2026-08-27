रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा, गुरुग्राम में व्यवस्था ठीक न होने से महिलाओं को घंटों करना पड़ा इंतजार

संजय गुलाटी, गुरुग्राम। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा तो दी गई, लेकिन गुरुग्राम बस अड्डे पर पर्याप्त रोडवेज बसों की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें घंटों परेशानी झेलनी पड़ी।

बस अड्डे पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों और परिजनों के साथ बसों के इंतजार में घंटों खड़ी नजर आईं। यात्रियों की भीड़ के मुकाबले सरकारी रोडवेज बसों की संख्या कम रही।

पैर रखने तक की जगह नहीं

बताया कि घंटों इंतजार के बाद जब बस पहुंची तो उसमें इतनी भीड़ थी कि महिलाओं को बैठने के लिए सीट तो दूर, पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। कई महिलाएं भीड़ के कारण बस में सवार नहीं हो सकीं और आखिरकार वापस घर लौटने को मजबूर हुईं।