'डरावना और कन्फ्यूजिंग', गुरुग्राम में सुरक्षा गार्ड पत्नी से बनवाकर लाया खाना; महिला की पोस्ट से छिड़ी बहस

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। गुरुग्राम में एक महिला को सोसायटी के सुरक्षा गार्ड द्वारा खाना देने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है।

महिला ने बताया कि जब उसके अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड को पता चला कि वह और उसकी रूममेट खाना बनाने के लिए किसी को ढूंढ रही हैं, तो वह अपनी पत्नी द्वारा बनाया गया खाना लेकर आया, जिससे उसे असहज महसूस हुआ।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे दयालुता बताया तो कुछ ने उसकी सावधानी को समझा है। महिला का कहना है कि मैं सबकुछ एक रील में नहीं बता सकती हूं। महिला ने बताया कि उसे पैसे नहीं चाहिए और वह रोज खाना भेजेगा, यहीं से यह डरावना और कन्फ्यूजिंग हो गया। महिला ने कहा कि हम इतने करीब नहीं हैं, अगर उसने सीधे हमें खाना देने से पहले हमसे पूछा होता तो यह सच में बहुत अच्छा होता। 60 सेकंड की रील महिला ने बताया कि हमने उसे थैंक्यू भी बोला। महिला ने बताया कि जब उसने हमें खाना दिया तो वह हम पर बहुत अजीब तरह से चिल्लाया। जाहिर है कि सब कुछ 60 सेकंड की रील में शेयर नहीं किया जा सकता।