कमरे में बंद कर बेल्ट से पीटा, हापुड़ में 2 युवकों से बेरहमी का वीडियो वायरल; पीटने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में कमरे में दो युवकों को बंद कर बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

छह आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा थाना हाफिजपुर प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि मामले में वंश त्यागी, अनिक गिल, तनिश गिल, उचित चौधरी, विचित चौधरी और शिवम यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने दो युवकों को एक कमरे में ले जाकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान बेल्ट से युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में प्रसारित हो गया।

वीडियो से आरोपियों की पहचान वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।