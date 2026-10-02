Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बस पलटी, 6 से ज्यादा घायल

By Thakur D P AryaEdited By: Kapil Kumar
Published: Fri, 02 Oct 2026 07:15 AM (IST)

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रेवल बस पलट गई, जिसमें दिल्ली से कैंचीधाम जा रहे छह से ...और पढ़ें

HighLights

  1. हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बस पलटी।

  2. दिल्ली से कैंचीधाम जा रहे श्रद्धालु घायल हुए।

  3. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेवल बस पलट गई। ट्रेवल बस में सवार आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु बुरी तरह फंस गए, जिन्हें पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है।

WhatsApp Image 2026-10-02 at 07.05.16

हाईवे पर बीचों-बीच घूम गई बस

जानकारी के अनुसार, हाईवे के बीचों-बीच श्रद्धालुओं से भरी बस चारों तरफ घूम गई। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। करीब आधा दर्ज से अधिक श्रद्धालु घायल हुऐ हैं।

WhatsApp Image 2026-10-02 at 07.05.15

घायलों को अस्पताल पहुंचाया

पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां उनका इलजा चल रहा है। ये सभी श्रद्धालु दिल्ली से केचीधाम नैनीताल जा रहे थे।

WhatsApp Image 2026-10-02 at 07.05.16 (1)

पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट हई है। थाना हाफिजपुर क्षेत्र स्थित हाईवे पर यह हादसा हुआ है।

WhatsApp Image 2026-10-02 at 06.54.57