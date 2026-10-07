'SIP में पैसे लगाने से बेहतर है...', गुरुग्राम की महिला का वीडियो वायरल, 50% सैलरी रेंट में देने पर छेड़ी नई बहस

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर का लगभग 50 प्रतिशत इलाका प्रवासियों से भरा है। शायद यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो, ये सभी लोग अपने गांव और शहर को छोड़कर नौकरी की वजह से दिल्ली-एनसीआर में रह रहे हैं।

इनमें से ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से अपना और अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर गुरुग्राम की एक महिला ने अपनी कमाई और खर्च के बारे में बताया है, जिसे जानकर लोगों का अनोखा रिएक्शन आ रहा है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए महिला ने बताया कि वह एक स्कूल में काम करती है। उसने बताया कि उसका घर दफ्तर से लगभग चार मिनट की दूरी पर है। वह कभी भी अपने स्कूल से घर आ सकती है और आराम से लंच कर सकती है।

महिला ने बताया कि वह अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा अपने रेंट यानी किराए में दे रही है। आमतौर पर यह लोगों के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन महिला का मानना है कि पैसे खर्च करके वह आराम की जिंदगी चुन रही है।

पैसा बचाने के बजाय सही खर्च करना जरूरी सोशल मीडिया यूजर ने अपने वीडियो में बताया कि उनके पास दूर जाकर सस्ते घर में रहने का भी विकल्प था, लेकिन वह पास रहकर अपनी सैलरी का 50% खर्च करना पसंद करती है। उन्होंने इसके पीछे यह तर्क दिया कि दूर रहने पर उन्हें ऑटो और मेट्रो में सफर करना पड़ता, जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।