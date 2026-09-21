गुरुग्राम में चलती बाइक के टायर में फंसा दुपट्टा, सड़क पर गिरी महिला की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के सेक्टर-86 सती चौक के पास चलती बाइक के पिछले टायर में दुपट्टा फंसने से सड़क पर गिरी महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी है।

मृत महिला की पहचान खेड़कीमाजरा गांव निवासी 35 वर्षीय रितु रानी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 10 सितंबर को घटना हुई थी। महिला के पति रवि कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके कंधे में चोट आ गई थी, जिसका इलाज फोर्टिस अस्पताल मानेसर में चल रहा था।

10 सितंबर को वह अपनी पत्नी रितु के साथ डाॅक्टर को दिखाने के लिए फोर्टिस अस्पताल गए थे। डाॅक्टर को दिखाने के बाद वह अपने निजी काम से कहीं चले गए। इसके बाद रितु ने उबर एप से बाइक बुक की और घर लौट रही थीं।