गुरुग्राम में आज भी WFH की सलाह, जानिए प्रशासन ने क्यों जारी की एडवाइजरी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में शुक्रवार को हुई तेज वर्षा के बाद जिला प्रशासन ने आज भी लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों में कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन का मानना है कि इससे शहर में जलभराव और यातायात संबंधी परेशानियों को कम करने में मदद मिलेगी।

जाम की स्थिति बनने की आशंका शुक्रवार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक जिले में करीब 60 एमएम वर्षा दर्ज की गई। भारी वर्षा के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ। मौसम को देखते हुए आज भी कई स्थानों पर जलभराव और जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है।

जल निकासी और मरम्मत कार्यों में मिलेगी मदद जिला प्रशासन के अनुसार, वर्क फ्रॉम होम की सलाह का उद्देश्य केवल यातायात का दबाव कम करना नहीं है। जलभराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी, सड़कों की मरम्मत और अन्य बहाली कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए भी यह कदम उठाया गया है। कार्यालयों में कर्मचारियों की आवाजाही कम होने से राहत एवं बचाव कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

प्रशासन ने नागरिकों से मौसम की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। साथ ही कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों से कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए घर से काम की व्यवस्था को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।

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