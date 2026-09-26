स्टोर करके रख लें पानी, 48 घंटे नहीं आएगी सप्लाई; गुरुग्राम के सेक्टर-58 से 80 वालों के लिए GMDA का अलर्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) द्वारा सेक्टर-51 स्थित बूस्टिंग स्टेशन से मास्टर वाटर सप्लाई बंद रखी जाएगी। इस कारण शहर के कई मुख्य सेक्टरों और गांवों में 30 सितंबर से दो अक्टूबर तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

1500 एमएम पाइपलाइन का होगा कनेक्शन जीएमडीए के अधिकारियों के अनुसार अलमेडा चौक (सेक्टर-71) पर 1500 एमएम पाइपलाइन का कनेक्शन कार्य किया जाना है। इस कार्य के द्वारा सेक्टर 58 से 80 तक की मास्टर वाटर सप्लाई में सुधार करना है।