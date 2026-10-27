गुरुग्राम में अगले महीने से घर-घर उठेगा कूड़ा, नगर निगम ने जारी किया 5 साल का टेंडर; 875 गाड़ियां होंगी तैनात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में चरमराई कचरा संग्रहण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम ने नई तैयारी की है। करीब ढाई साल से चली आ रही अव्यवस्थाओं के बाद अगले महीने से घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था शुरू करने की योजना है।

इसके लिए पांच वर्ष के लिए टेंडर जारी किया गया है। दो कंपनियों को अलग-अलग क्लस्टरों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुरुआती चरण में 100 वाहनों से काम शुरू होगा, जबकि पूरी व्यवस्था के तहत 875 वाहनों को उतारने की योजना है।

अगले महीने यानी नवंबर में घरों से कूड़ा उठान का कार्य शुरू हो जाएगा। पांच साल के लिए दो कंपनियों को जिम्मेदारी नगर निगम ने वर्ष 2017 में इको ग्रीन कंपनी को 20 वर्ष के लिए करीब 862 करोड़ रुपये का ठेका दिया था। लगातार शिकायतों और बंधवाड़ी कचरा निस्तारण स्थल पर कचरा जमा होने के चलते जून 2024 में कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया गया।