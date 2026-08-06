गुरुग्राम वालों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार का आखिरी मौका, AERO सुनवाई का शेड्यूल जारी

सहायक सचिव विजय कुमार 1 से 7 एवं 187 से 201 मार्केट कमेटी, फरुखनगर

नायब तहसीलदार विनय मुद्गिल 8 से 27 एवं 173 से 186 तहसील कार्यालय, फर्रूखनगर

प्राचार्य नवीन कुमार खन्ना 28 से 52 एवं 57 से 58 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ़ खेड़ी

प्राचार्य वंदना चोपड़ा 53 से 56, 59 से 77 एवं 98 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, साधराना

प्राचार्य ममता नरूला 78 से 97, 99 एवं 150 से 153 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पातली

प्राचार्य सुजाता आर्या 100 से 117, 139 से 140 एवं 144 से 149 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डूंडाहेड़ा

प्राचार्य कृष्णा कुमारी 118 से 138, 141 से 143 एवं 154 से 155 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाथूपुर

प्राचार्य सीमा 156 से 172 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ग्वाल पहाड़ी

प्राचार्य शालिनी बंसल 202 से 212 एवं 302 से 324 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खांडसा

प्राचार्य नीलम 213 से 219, 224 एवं 280 से 301 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शिकोहपुर

प्राचार्य सुनीता 220 से 223 एवं 225 से 241 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहपुर

नायब तहसीलदार ओमबीर 242 से 263, 267 से 269 एवं 272 तहसील कार्यालय, हरसरू

एसडीओ राजेंद्र 264 से 266, 270, 271, 273 से 279 एवं 325 से 333 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कादीपुर

प्राचार्य लखपत सिंह 334 से 340, 382 से 384 एवं 408 से 417 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर

नायब तहसीलदार माखन सिंह 341 से 363 एवं 370 से 372 तहसील कार्यालय, वजीराबाद

नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह 364 से 369, 373 से 381 एवं 385 से 389 तहसील कार्यालय, बादशाहपुर

तहसीलदार गुरदेव 390 से 407 तहसील कार्यालय, वजीराबाद

प्राचार्य मुक्ता हंस 418 से 433 एवं 440 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बेगमपुर खटोला

एसडीओ सुनील सैनी 434 से 439, 441 से 449, 458 से 459 एवं 495 से 499 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दरबारीपुर

नायब तहसीलदार गजे सिंह 450 से 457 एवं 500 से 511 तहसील कार्यालय, मानेसर

प्राचार्य पूनम सप्रा 460 से 474, 481 से 483 एवं 488 से 490 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बादशाहपुर