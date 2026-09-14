गुरुग्राम में नो-एंट्री तोड़ी तो 4 घंटे डिटेन रहेगी गाड़ी, चालान के बाद ट्रैफिक पुलिस का नया एक्शन
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अब नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी और कमर्शियल वाहनों को केवल चालान करने के बजाय प्रतिबंधित समय समाप्त होने तक रोकेगी।
HighLights
नो-एंट्री उल्लंघन पर अब चालान के साथ वाहन रोके जाएंगे
गुरुग्राम में सुबह 8-10 बजे और शाम 5-9 बजे तक नो-एंट्री
ट्रैफिक जाम कम करने को पुलिस ने यह नई सख्ती की
विनय त्रिवेदी, जागरण, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नो-एंट्री के दौरान शहर में घुसने वाले कमर्शियल और भारी वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस केवल चालान करके नहीं छोड़ेगी। ऐसे वाहनों को नो-एंट्री का समय खत्म होने तक डिटेन किया जाएगा।
लगातार चालान के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी रहने और इससे लगने वाले जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस यह व्यवस्था इसी सप्ताह शुरू कर सकती है।
चालान के बाद भी नहीं सुधरे वाहन चालक
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभी नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जाता है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बावजूद रोजाना सैकड़ों कमर्शियल और भारी वाहन नो-एंट्री के दौरान शहर में प्रवेश कर जाते हैं।
राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफको चौक और सोहना रोड पर इन वाहनों के कारण सुबह-शाम जाम की स्थिति बनती है। इसका असर कार्यालय जाने वाले लोगों पर भी पड़ता है।
आठ से दस बजे तक रहेगा वाहन डिटेन
नई व्यवस्था के तहत नो-एंट्री के दौरान पकड़े गए वाहन चालक से पहले पूछताछ की जाएगी। उससे शहर में आने का कारण और वाहन के लिए अनुमति होने की जानकारी ली जाएगी।
इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को नो-एंट्री खत्म होने तक रोक लिया जाएगा। यानी सुबह आठ बजे वाहन पकड़ा गया तो उसे सुबह 10 बजे तक और शाम पांच बजे पकड़े जाने पर रात नौ बजे तक डिटेन किया जाएगा।
इन रास्तों पर लागू है नो-एंट्री
गुरुग्राम में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह आठ से 10 बजे और शाम पांच से रात नौ बजे तक नो-एंट्री रहती है। खेड़कीदौला टोल से सिरहौल बार्डर तक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भी यह व्यवस्था लागू है।
इस दौरान शहर के अंदर भारी और कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है। दूध, सब्जी, दवाइयों जैसी आवश्यक सेवाओं और पहले से अनुमति प्राप्त वाहनों को छूट दी जाती है। शनिवार और रविवार को सभी प्रकार के वाहनों को नो-एंट्री से छूट रहती है।
तीन महीने में हजारों चालान हुए
नो-एंट्री उल्लंघन के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के आंकड़े भी काफी बड़े हैं। पिछले तीन महीनों में हजारों चालान किए गए हैं।
|महीना
|नो-एंट्री के चालान
|अगस्त
|7,057
|जुलाई
|20,412
|जून
|4,034
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस साल अब तक नो-एंट्री उल्लंघन के 75 हजार से ज्यादा चालान किए जा चुके हैं।
अतिरिक्त टीमों की होगी तैनाती
एसीपी ट्रैफिक हाईवे व हेडक्वार्टर सत्यपाल यादव ने बताया कि शहर में बढ़ते जाम से निजात दिलाने के लिए यह व्यवस्था इस सप्ताह से शुरू की जा सकती है। खेड़कीदौला, सिरहौल, राजीव चौक सहित सभी निर्धारित नाकों पर अतिरिक्त पुलिस टीमों की तैनाती की जाएगी।
उन्होंने कहा कि नो-एंट्री के दौरान नियमों का उल्लंघन कर शहर में घुसने वाले सभी वाहनों को डिटेन किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताया विरोध
गुरुग्राम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव प्रदीप मोदी ने वाहनों को डिटेन करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान होगा और सप्लाई चेन प्रभावित होगी।
उनका कहना है कि यातायात पुलिस को वाहनों को डिटेन नहीं करना चाहिए। एसोसिएशन इस मामले में पुलिस आयुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखेगा।
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