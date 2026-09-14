गुरुग्राम में नो-एंट्री तोड़ी तो 4 घंटे डिटेन रहेगी गाड़ी, चालान के बाद ट्रैफिक पुलिस का नया एक्शन

विनय त्रिवेदी, जागरण, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नो-एंट्री के दौरान शहर में घुसने वाले कमर्शियल और भारी वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस केवल चालान करके नहीं छोड़ेगी। ऐसे वाहनों को नो-एंट्री का समय खत्म होने तक डिटेन किया जाएगा।

लगातार चालान के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी रहने और इससे लगने वाले जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस यह व्यवस्था इसी सप्ताह शुरू कर सकती है।

चालान के बाद भी नहीं सुधरे वाहन चालक

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभी नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जाता है। पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और दूसरी बार 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बावजूद रोजाना सैकड़ों कमर्शियल और भारी वाहन नो-एंट्री के दौरान शहर में प्रवेश कर जाते हैं।

राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफको चौक और सोहना रोड पर इन वाहनों के कारण सुबह-शाम जाम की स्थिति बनती है। इसका असर कार्यालय जाने वाले लोगों पर भी पड़ता है। आठ से दस बजे तक रहेगा वाहन डिटेन नई व्यवस्था के तहत नो-एंट्री के दौरान पकड़े गए वाहन चालक से पहले पूछताछ की जाएगी। उससे शहर में आने का कारण और वाहन के लिए अनुमति होने की जानकारी ली जाएगी।

इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को नो-एंट्री खत्म होने तक रोक लिया जाएगा। यानी सुबह आठ बजे वाहन पकड़ा गया तो उसे सुबह 10 बजे तक और शाम पांच बजे पकड़े जाने पर रात नौ बजे तक डिटेन किया जाएगा।

इन रास्तों पर लागू है नो-एंट्री गुरुग्राम में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह आठ से 10 बजे और शाम पांच से रात नौ बजे तक नो-एंट्री रहती है। खेड़कीदौला टोल से सिरहौल बार्डर तक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भी यह व्यवस्था लागू है।

इस दौरान शहर के अंदर भारी और कमर्शियल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है। दूध, सब्जी, दवाइयों जैसी आवश्यक सेवाओं और पहले से अनुमति प्राप्त वाहनों को छूट दी जाती है। शनिवार और रविवार को सभी प्रकार के वाहनों को नो-एंट्री से छूट रहती है।