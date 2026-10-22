दिल्ली-गुरुग्राम रूट वाले ध्यान दें! RTR फ्लाईओवर पर दरार से ट्रैफिक डायवर्ट, एडवाइजरी देख तय करें प्लान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली में पुराने आरटीआर फ्लाईओवर की सड़क पर दो जगह दरारें मिलने के बाद एयरपोर्ट से वसंत विहार की ओर जाने वाली एक लेन बंद कर दी गई। इसी को देखते हुए गुरुग्राम ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी है।

धौला कुआं की तरफ डायवर्ट दिल्ली में राव तुला राम फ्लाईओवर के ऊपर जयपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर अपरिहार्य परिस्थिति के कारण दिल्ली वसंत विहार की ओर जाने वाले वाहनों को धौला कुआं की तरफ डायवर्ट किया गया है।

दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। एनएच-48 - केएमपी के रास्ते दिल्ली जाएं

एनएच-48 - नरसिंहपुर क्लोवरलीफ-द्वारका एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली जाए

घाटा टी-पॉइंट-ग्वाल पहाड़ी-मांडी बॉर्डर के रास्ते दिल्ली जाएं

Iffco Chowk-MG रोड–आया नगर बॉर्डर व बंधवाडी टोल के रास्ते दिल्ली जाएं

राजीव चौक-सोहना-बल्लभगढ़ के रास्ते दिल्ली जाए

रजोकरी फ्लाईओवर से आगे UER-II के रास्ते दिल्ली जाए

उद्योग विहार-UER II के रास्ते दिल्ली जाए यात्रियों के लिए सलाह केवल एयरपोर्ट जाने वाले यात्री वाहन NH-48 के रास्ते महिपालपुर जाने वाले सड़क मार्ग का प्रयोग करें अन्य महिपालपुर की ओर जाने वाले वाहन चालक उपरोक्त दर्शाए गए मार्गों का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर समय से पहुचें।