"अब इलेक्ट्रिक वाहन खुद उठाएगी आपके घर का कूड़ा", MCD ने तैयार किया ऐसा प्लान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने दो एजेंसियों के साथ समझौता कर लिया है।

दोनों एजेंसियों के साथ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब करीब दो महीने बाद एजेंसियां फील्ड में उतरकर निगम क्षेत्र के निर्धारित इलाकों में घर-घर से कूड़ा उठाने का काम शुरू करेंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों से उठाया जाएगा कूड़ा

नई व्यवस्था के तहत कचरा एकत्रित करने और उसे लैंडफिल साइट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनाें के माध्यम से घरों से कूड़ा उठाया जाएगा।