गुरुग्राम की 19 सड़कों पर लगेंगी 2480 स्ट्रीट लाइटें, रात में सफर होगा सुरक्षित और रोशन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में सड़क सुरक्षा, बेहतर रोशनी और नागरिकों की सुरक्षा व आवागमन को बेहतर करने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम द्वारा पहले चरण में 19 सड़कों के फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर 2480 स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य चल रहा है।

इनमें 10 सड़कों के फुटपाथों पर 2050 तथा नौ सड़कों के सेंट्रल वर्ज पर 430 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। मेदांता रोड के फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन जगहों पर लगाई जाएगी स्ट्रीट लाइट योजना के तहत फुटपाथों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए चिह्नित दस सड़कों में हुडा सिटी सेंटर से सिग्नेचर चौक, हुडा सिटी सेंटर से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, हुडा सिटी सेंटर से बख्तावर सिंह चौक, बख्तावर सिंह चौक से मेदांता ट्रैफिक लाइट, हीरो होंडा चौक से बख्तावर चौक, बख्तावर चौक से मेफील्ड गार्डन रोड, मेफील्ड गार्डन से एसपीआर रोड, सोहना रोड पर पार्क अस्पताल से मेफील्ड गार्डन, पार्क अस्पताल चौक से एसपीआर रोड तथा धर्म मार्ग शामिल हैं।