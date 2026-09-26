गुरुग्राम: THAR से छात्र को मारी टक्कर, फिर यूनिवर्सिटी के गेट पर बेरहमी से पीटा; दबंगई CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-53 स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर छात्रों के बीच हुए विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। सफेद रंग की थार से एक छात्र को टक्कर मारने के बाद कुछ छात्रों ने सड़क पर ही उसके साथ मारपीट की।

करीब डेढ़ मिनट की यह पूरी वारदात विश्वविद्यालय के गेट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मामले में पीड़ित छात्र की शिकायत पर सेक्टर-53 थाना पुलिस ने रपट दर्ज की है। टक्कर के बाद छात्र सड़क पर गिरा पुलिस के अनुसार, घटना 22 सितंबर सुबह करीब साढ़े 10 बजे की है। पीड़ित छात्र विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय की पढ़ाई कर रहा है। वह सुबह मुख्य द्वार से बाहर निकला था। इसी दौरान सफेद रंग की थार कार वहां पहुंची और छात्र को टक्कर लग गई। टक्कर के बाद छात्र सड़क पर गिर गया।