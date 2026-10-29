'500 रुपये लो, गाड़ी में बैठो', गुरुग्राम में टहल रहीं युवतियों का स्कॉर्पियो से पीछा; PG में छिपकर बची जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-70 में ट्यूलिप चौक के पास दो युवतियों से बदसलूकी और पीछा करने का मामला सामने आया है। आरोप स्कार्पियो सवार एक पुरुष पर है।

पीड़िताओं में से एक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरी घटना साझा की और इलाके में स्ट्रीट लाइट और पुलिस गश्त न होने पर सवाल उठाए हैं।

GURGAON WOMEN'S SAFETY: WHAT HAPPENED TO ME AND MY ROOMMATE LAST NIGHT.🚨 Last night my roommate and I went out for a simple walk after dinner. We came back terrified and couldn't sleep until 6 AM. I'm still thinking about everything that happened and asking myself WHAT IF... 🧵 Sharing my experience because women deserve to feel safe. — Sonica (@PandaGallery_) October 29, 2026

नौकरी और पैसे देने की पेशकश

25 वर्षीय पीड़िता के अनुसार बुधवार रात करीब दस बजे वह अपनी रूममेट के साथ टहलकर पीजी लौट रही थी। तभी स्कार्पियो सवार पुरुष और महिला ने उनसे लग्जरी पीजी का पता पूछा।

बातचीत के दौरान पुरुष ने उनकी निजी जिंदगी, नौकरी और खर्चों के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए और नौकरी दिलाने व पैसे देने की पेशकश की।

पोस्ट के अनुसार युवती के दूरी बनाए रखने पर वह आक्रोशित हो गया। उसने दिवाली गिफ्ट के तौर पर 500 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। खाने के लिए गाड़ी में बैठने का दबाव इसके बाद आरोपियों ने उन्हें गाड़ी में बैठकर कुछ खाने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो पुरुष ने गाली-गलौज की, जिसके बाद दोनों वहां से भाग निकलीं।

स्कार्पियो सवारों ने ट्यूलिप सोसाइटी से लेकर एवेन्यू-69 के पास फूड स्टाल तक उनका पीछा किया। दोनों एक पीजी में जाकर छिप गईं, जहां मौजूद लोगों ने मदद की। लोगों के बाहर आने पर स्कार्पियो चालक मौके से फरार हो गया।