गुरुग्राम में मनचले की गंदी हरकत, खुद को बचाने के लिए चलती बाइक से कूदी छात्रा; आरोपी गिरफ्तार

जागरण, सोहना। सोहना में एक स्कूली छात्रा को गांव के जानकार युवक द्वारा जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने और रास्ते में उसके साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि युवक की हरकतों से घबराकर 13 वर्षीय छात्रा ने चलती बाइक से छलांग लगा दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर 23 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूल से लौटते समय बाइक पर बैठाया पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में गांव का ही एक जानकार युवक मिला। शिकायत के अनुसार, युवक ने छात्रा को जबरन बाइक पर बैठा लिया और कहा कि वह उसे गांव तक छोड़ देगा। हरकत से घबराकर बाइक से कूदी पीड़िता की मां के आरोप के मुताबिक, रास्ते में युवक ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। इससे छात्रा घबरा गई और खुद को बचाने के लिए चलती बाइक से नीचे छलांग लगा दी।