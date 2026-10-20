गुरुग्राम सेक्टर-52 में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, कबाड़ गाड़ी भी जलकर खाक

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर-52 में सोमवार रात कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी एक पुरानी कबाड़ गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया।

सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

कूड़े के ढेर से शुरू हुई आग

आग सोमवार रात को लगी थी। सबसे पहले सेक्टर-52 के खाली प्लाट में पड़े कूड़े के ढेर में आग सुलगी। सूखा कचरा और प्लास्टिक होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में भीषण रूप धारण कर लिया और लपटें दूर तक उठने लगीं।

काले धुएं के गुबार से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग और पुलिस को सूचना दी। चपेट में आई कबाड़ में खड़ी गाड़ी कूड़े के ढेर के बिल्कुल पास ही एक पुरानी कबाड़ गाड़ी लंबे समय से खड़ी थी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कबाड़ गाड़ी भी चपेट में आ गई और धू-धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां से हटाईं, जिससे बड़ा हादसा टल गया।