कर्ज नहीं पत्नी से तलाक की चर्चा से डिप्रेशन में थे संभव, 43वीं मंजिल से कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नोएडा की सबसे ऊंची इमारत के 43 मंजिल से कूदकर संभव जैन ने शनिवार को अपनी जान दे दी. अब उनसे जुड़ी कई जानकारी सामने आ रही है.

संभव जैन आईएमटी मानेसर सेक्टर 1 के आइएमटी व्यू जीएचएस 52 सोसायटी के टावर-ए स्थित फ्लैट नंबर 703 में परिवार के साथ रहते थे और घटना के तीन दिन पहले से ही वह घर से लापता थे।

आईटी सेक्टर में कार्यरत थे संभव के पिता

घटना की जानकारी मिलने के बाद शनिवार को संभव के पिता, मां और बहन नोएडा चले गए और घर पर पूरा दिन ताला लटका मिला। पड़ोसियों ने बताया कि संभव गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर हब स्थित एक आईटी कंपनी में काम करते थे। पिता-पुत्र दोनों आईटी सेक्टर में कार्यरत थे।

पड़ोसियों के मुताबिक संभव की 2024 में शादी हुई थी और डेढ़ साल पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। पड़ोसियों में चर्चा है कि संभव तीन दिन पहले बिना बताए घर से चले गए थे। इस दौरान उन्होंने वाट्सएप पर पिता से बातचीत की और परेशान होने की बात कही।

आठ महीने से पत्नी के साथ विवाद पड़ोसियों ने बताया कि संभव का अपनी पत्नी से करीब आठ महीने से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी पांच छह महीने पहले मायके चली गई थी और दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था। आशंका है कि संभव इसी वजह से डिप्रेशन में थे।