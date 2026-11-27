जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सेक्टर-99 स्थित अफोर्डेबल रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में रखरखाव शुल्क को लेकर निवासियों और प्रबंधन के बीच विवाद शुरू हो गया है। सोसायटी में ओक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने के बाद प्रबंधन ने फ्लैट मालिकों और किरायेदारों से प्रतिदिन 150 रुपये के हिसाब से रखरखाव शुल्क लेना शुरू कर दिया है। इस तरह लोगों से हर महीने करीब 4500 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसके विरोध में शुक्रवार को सोसायटी के निवासियों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी की।



निवासियों का आरोप है कि प्रबंधन प्रीपेड बिजली मीटर के बिलिंग एप के जरिए रखरखाव शुल्क काट रहा है। इसके कारण बृहस्पतिवार को कई घरों की बिजली गुल हो गई। लोगों का कहना है कि बिजली बिल के लिए जमा रकम में से रखरखाव शुल्क काटे जाने के कारण उनके घरों में बिजली नहीं रही।

प्रदर्शन कर रहे निवासियों ने कहा कि सोसायटी में सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है और न ही बच्चों के खेलने के लिए अच्छा पार्क है। सुविधाओं की कमी के बावजूद उनसे 4500 रुपये मासिक रखरखाव लिया जा रहा है। पानी के नाम पर भी 700 रुपये तक अलग से वसूले जा रहे हैं। कूड़े के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।