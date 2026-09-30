सर्दियों में प्रदूषण से निपटने को गुरुग्राम तैयार, 8 एयर मॉनीटरिंग स्टेशन और 396 KM सड़कों पर होगा काम

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सड़क की धूल को नियंत्रित करने से लेकर वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी, निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रबंधन और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं।

मंगलवार को निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आगामी ग्रेप अवधि से पहले सभी जरूरी संसाधन और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आठ मॉनीटरिंग स्टेशन करने का लक्ष्य सड़क से उड़ने वाली धूल को प्रदूषण का बड़ा स्रोत मानते हुए निगम ने 404.61 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए उपयुक्त पाया है। निगम के पास फिलहाल 24 मशीनें हैं। इनसे प्रतिदिन 600 किलोमीटर से अधिक चार लेन सड़क की सफाई का प्रविधान है।