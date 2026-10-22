गुरुग्राम में 22 घंटे बिजली गुल, गुस्साए लोगों ने दौलताबाद फ्लाईओवर पर लगाया जाम; पुलिस के फूले हाथ-पांव

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बिजली न आने के विरोध में गुस्साए लोगों ने गुरुवार शाम दौलताबाद फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन दिया। बिजली निगम के कर्मचारियों ने फॉल्ट ठीक कर बिजली बहाल की, जिसके बाद जाम खुला।

कई इलाकों में 10-20 घंटे से बिजली गुल दरअसल, बिजली के निजीकरण के विरोध में हरियाणा के बिजली संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके चलते बुधवार रात 10 बजे के बाद से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। सेक्टर-5, रेलवे रोड, दयानंद कॉलोनी, अशोक विहार, सूरत नगर, राजेंद्र पार्क, पटौदी, फरुखनगर, सोहना और मानेसर के कई इलाकों में 10-20 घंटे तक बिजली नहीं आई।

फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी बिजली न आने से घरों के उपकरण बंद हो गए और पानी की सप्लाई भी रुक गई। लोगों को पूरे दिन परेशानी झेलनी पड़ी। इससे आक्रोशित होकर राजेंद्र पार्क और रेलवे रोड के लोगों ने गुरुवार शाम सात बजे दौलताबाद फ्लाईओवर के पास सड़क जाम कर दी।