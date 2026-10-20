गुरुग्राम में अब इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जरा सी लापरवाही न पड़ जाए भारी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को परिवहन विभाग की टीमों ने विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने वालों के कुल 25 चालान किए गए।

सरकारी आदेशों का सख्ती से करें पालन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, निरीक्षण के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करें।