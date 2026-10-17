गुरुग्राम नगर निगम का SUPER एप तैयार, अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर; एक क्लिक पर दूर होंगी शहर की समस्याएं

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहरवासियों को नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए नगर निगम कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

नगर निगम गुरुग्राम ने सुपर एप का ट्रायल कर लिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार एप को आमजन के लिए लांच करने की तैयारी चल रही है।

एप पर दर्ज करवा सकते हैं ये शिकायतें

सुपर एप के माध्यम से सड़क, सीवर, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और पार्कों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। एप में ड्रोन सर्वे से प्राप्त डेटा और जियो-मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।