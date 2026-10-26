नीतू राघव हत्याकांड: कमरे की टांड पर छिपाई बाइक, नंबर प्लेट भी बदली; पूछताछ में उगले बड़े राज

संवाद सहयोगी, सोहना (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में सोहना के दौला गांव में अध्यापक प्रशांत की पत्नी नीतू राघव की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता संदीप ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक को वारदात के बाद अपने घर में टांड पर छिपा दी थी।

रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने इसकी जानकारी दी। इसके बाद सोहना क्राइम ब्रांच ने आरोपी के घर की टांड से बाइक बरामद की। लूटे गए जेवर बरामद पुलिस को गुमराह करने के लिए भी संदीप ने पूरी साजिश रची। घटना के बाद संदीप ने अपनी बाइक का नंबर प्लेट बदला और रात के अंधेरे में बाइक को घर पर लाकर बेडरूम में लगे टांड पर बाइक छिपा दी थी। इससे पहले पुलिस ने आरोपियों के पास से घर से लूटे गए जेवर बरामद किए थे।