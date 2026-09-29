पेट और सीने पर चाकू मारकर 12 हजार लूटे, गुरुग्राम में दूध कारोबारी के साथ वारदात; आरोपी दबोचा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-7 मार्केट के पास सोमवार रात एक दूध विक्रेता पर चाकू से जानलेवा हमला कर 12 हजार रुपये लूटने का मामला सामने आया है। अस्पताल में पीड़ित का बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपित को पकड़ा लिया है शुरुआती जांच में मामला रंजिश का बताया जा रहा है।

चाकू से हमला कर रुपये लूटे न्यू कॉलोनी निवासी पीड़ित नरेंद्र भड़ाना ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह दूध सप्लाई का काम करते हैं। रोज की तरह वह सोमवार रात करीब नौ बजे सेक्टर-7 मार्केट में दूध की डिलीवरी और कलेक्शन के काम से गए थे।

जब वह कलेक्शन के कुल 12,000 रुपये नकद लेकर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने सुनसान जगह का फायदा उठाकर उन पर हमला बोल दिया। आरोपित ने पेट और सी पर चाकू से वार किए। 12 हजार रुपये का बैग लेकर भागा पीड़ित ने बचाव करते हुए जब आरोपित को पकड़ना चाहा तो वह उसके पास से 12,000 रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गया। हमले में नरेंद्र घायल होकर लहूलुहान होकर वहीं गिर गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।