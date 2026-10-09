गुरुग्राम जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल से काम बंद, अधिवक्ता पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी पर अड़े
गुरुग्राम जिला अदालत में अधिवक्ता परवीन बूरा पर हुए हमले के विरोध में न्यायिक कार्य स्थगित रहा। वकीलों ने हमलावरों ...और पढ़ें
HighLights
अधिवक्ता परवीन बूरा पर हमले के विरोध में हड़ताल।
गुरुग्राम जिला अदालत में न्यायिक कार्य स्थगित रहा।
हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग।
संजय गुलाटी, गुरुग्राम। अधिवक्ता परवीन बूरा के साथ मारपीट के विरोध में आज शुक्रवार को गुरुग्राम जिला अदालत में न्यायिक कार्य स्थगित रहा जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने जस्टिस टावर में हड़ताल कर नारेबाजी की और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, उपप्रधान साहिल यादव,सचिव प्रशांत ठाकरान, संयुक्त सचिव विक्रम यादव, गजेंद्र तंवर, रणजीत सिंह भ्याना, ज्योति शर्मा, अंबुज श्रीवास्तव, योगिता, ज्योति पिपलानी, कपिल गलिया सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि परवीन बूरा 16 सितंबर की रात अपने गांव से संबंधित बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के केंद्र पर गए थे।
आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद से अधिवक्ताओं में रोष है। कुल भूषण भारद्वाज ने बताया कि सफीदों, जींद जिला और नरवाना बार एसोसिएशन में भी 20 सितंबर से इस मामले को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित है।
इसके बावजूद सभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से अधिवक्ताओं में नाराजगी है। हमने मांग की कि सभी आरोपितों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।
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