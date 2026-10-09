गुरुग्राम जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल से काम बंद, अधिवक्ता पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी पर अड़े

संजय गुलाटी, गुरुग्राम। अधिवक्ता परवीन बूरा के साथ मारपीट के विरोध में आज शुक्रवार को गुरुग्राम जिला अदालत में न्यायिक कार्य स्थगित रहा जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने जस्टिस टावर में हड़ताल कर नारेबाजी की और आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम के प्रधान कुलभूषण भारद्वाज, उपप्रधान साहिल यादव,सचिव प्रशांत ठाकरान, संयुक्त सचिव विक्रम यादव, गजेंद्र तंवर, रणजीत सिंह भ्याना, ज्योति शर्मा, अंबुज श्रीवास्तव, योगिता, ज्योति पिपलानी, कपिल गलिया सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि परवीन बूरा 16 सितंबर की रात अपने गांव से संबंधित बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम के केंद्र पर गए थे।

आरोप है कि वहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद से अधिवक्ताओं में रोष है। कुल भूषण भारद्वाज ने बताया कि सफीदों, जींद जिला और नरवाना बार एसोसिएशन में भी 20 सितंबर से इस मामले को लेकर न्यायिक कार्य स्थगित है।