गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या च्यूइंग गम फेंकने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम फेंकने पर चालान कटेगा। नगर निगम गुरुग्राम ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।

सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार, बस स्टाप और सरकारी परिसरों में नियम तोड़ने वालों पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वालों का मौके पर ही चालान काटा जाएगा और पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

साफ-सफाई के लिए उठाए गए ये कदम

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि शहर में स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले कुछ समय से सार्वजनिक स्थानों, दीवारों, फुटपाथों और पार्कों में थूकने और च्यूइंग गम चिपकाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।