गुरुग्राम के सुशांत लोक-एक में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर एक्शन, 7 इमारतों पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सुशांत लोक-एक के बी ब्लॉक में रिहायशी मकानों में स्वीकृत उपयोग के विपरीत चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शिकंजा कसा है।

जिला नगर योजनाकार (एन्फोर्समेंट) अमित मधोलिया के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में सात इमारतों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

इस दौरान पीजी, कार्यालय, क्लीनिक, लैब और गोदाम सील किए गए, जबकि स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अनधिकृत निर्माण को तोड़ा गया।

विभाग की टीम ने बी-681 में पूरी इमारत को व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल होते पाया। यहां मलबरी ला फर्म, कार्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस के कार्यालय संचालित हो रहे थे।

विभाग ने पूरी इमारत को सील कर दिया। स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए कार्यालय को भी तोड़ा गया। बी-678 में कार्रवाई के दौरान मकान में रहने वाली एक महिला बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई और तोड़फोड़ का विरोध करने लगी।