Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर आधी रात बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराकर हवा में उछली i20 कार; एयरबैग ने बचाई जान

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 08:49 AM (IST)

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर देर रात एक तेज रफ्तार आई-20 कार डिवाइडर से टकरा गई। चालक के फोन पर ध्यान भटकने से हुए इस हादसे में एयरबैग खुलने के कारण कार सवार सुरक्षित बच गए।

हादसे में कार सवार चालक और उसका साथी बाल-बाल बच गए। एआई इमेज

हादसे में कार सवार चालक और उसका साथी बाल-बाल बच गए। एआई इमेज

HighLights

  1. दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर देर रात कार डिवाइडर से टकराई।

  2. चालक का ध्यान फोन कॉल से भटका, हादसा हुआ।

  3. एयरबैग खुलने से कार सवार सुरक्षित बच गए।

संजय गुलाटी, गुरुग्राम। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार हुंडई आई-20 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर उस पर ही चढ़ गई। हादसे में कार सवार चालक और उसका साथी बाल-बाल बच गए।

कार चालक तुषार के मुताबिक, वह रात करीब 12:15 बजे मेदांता अस्पताल से अपने साथी से मिलकर घर की ओर दिल्ली जा रहा था। सेक्टर-15 के पास एक्सप्रेसवे पर चढ़ते समय उसका ध्यान एक फोन कॉल के कारण भटक गया।

इसी दौरान उसे डिवाइडर नजर नहीं आया और कार सीधे उससे जा टकराई। तुषार का कहना है कि एग्जिट प्वाइंट पर डिवाइडर पर न तो पर्याप्त रिफ्लेक्टर लगे थे और न ही कोई सांकेतिक बोर्ड था। अंधेरा होने के कारण डिवाइडर दिखाई नहीं दिया।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन डिवाइडर के बीचों-बीच फंस गया। हादसे के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे चालक और उसका साथी सुरक्षित बच गए। सूचना मिलते ही हाईवे सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में क्रेन की मदद से कार को डिवाइडर से नीचे उतारकर सड़क किनारे किया गया।

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम की बेटियों का टूटा सपना: दस्तावेज की हार्ड कॉपी नहीं भेजी, मैदान से बाहर हुई फुटबाल टीम

यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में सोसायटी की लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसा रहा मासूम, मेंटेनेंस टीम ने निकाला